Romanya’dan Türkiye’ye: Panel çit talep ediliyor!

Türkiye ile Romanya arasındaki olumlu siyasi ilişkiler ve sık temaslar, Türk ve Romen özel sektörler arasındaki ticari, ekonomik ilişkilerin gelişmesinde büyük rol oynuyor. Türkiye’nin B2B e-ihracat platformu TurkishExporter da Romanya’da iş fırsatı yakalayabilecek olan Türk üreticiler için ithalat ilanları yayınlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Romanya’da metalurji ürünlerinin işlenmesi ve dağıtımıyla ilgilenen ithalatçı firma, kullanıcılarına verimli bir e-ihracat deneyimi sunan TurkishExporter’da ilan yayınladı. Firma yayınladığı ilanla Türk üreticilerden panel çit satın alacağını belirtti.

Romanya’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Yapı ve inşaat ithalatçısı şirketler listesi

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin yapı malzemeleri sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde yapı sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.