Rus firma inşaat iskelesi parçaları ithal edecek

26 Aralık 2017

Rusya merkezli firma, inşaat iskelelerinde kullanılan çeşitli parçaların temini konusunda Türkiye’den düzenli çalışabilecekleri tedarikçiler aradıklarını beyan etmiştir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Dear Sirs,

I am Victoria, import manager from ***** company, Russia.

We are trading-manufacturing company.

We have been doing import business with China, Turkey, Taiwan, India since 2002 year.

You can check for more details in our web-site.

Now we are looking for supplier of telescopic props.

Can you please send me your price-list on FOB or EXW condition with prop characteristics?

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/378453_scaffolding-telescopic-props-required-in-russia

