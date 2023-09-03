Rus firması, hidrolik silindir ithal edecek

Endüstrinin önemli ürünlerinden birisi olan hidrolik silindirler genellikle büyük yükleri itmek, çekmek, kaldırmak veya yer değiştirmek için kullanılır.

Rusya’da faaliyet gösteren ve firmasını “endüstriyel işletmelerin teknolojik süreçlerini otomatikleştirmek için entegre bir ekipman ve çözüm tedarikçisidir.” diye tanımlayan ithalatçı Türkiye’den hidrolik silindir alacak.

Uzman dış ticaretçiler firmanın şimdi istediğini değil gelecekte isteyebileceği ürünleri de tahmin eder ve şirketle iletişime geçerler.

Rusya firmasının da bugün istediği hidrolik silindirin yanında pek çok üründe teklif sunulabileceği görülüyor. İlandaki firma ile temas için Forie demo üyeliğinizi bugün başlatın.