Rus ithalatçı, fayans ve granit ile madencilik ürünleri alacak

Rusya ile olan ticaretimiz hızla büyüyor. Türkiye geçen yıl, Rusya’ya ihracatını 5,7 milyar dolardan 9,3 milyar dolara çıkartarak bir yılda yüzde 62’lik artış performansını yakaladı. Bu ülkeden her geçen gün daha fazla alım talebi ülkemize geliyor.

Bugün, TurkishExporter’da yayınlanan onlarca Rusya talebinin arasında bir tanesi de fayans ve granit talebi olarak yayınlandı. Rus alıcı Türk ihracat firmalarına seslenerek “Merhaba, döşeme için fayans ve mezar taşı için granit blok üretiyor musunuz? Granit ürünleri, döşemelik üürn ve mezar taşları için diarit, dolerit taşı ile ilgileniyoruz ayrıca mermer fayans fiyatlarına da bakıyoruz.” yazdı.

İlandaki Rusya firmasının erişim bilgilerini edinmek için TurkishExporter’ın kurumsal üyesi olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında basic / demo hesap açmanız gerekiyor.

Forie mobil ihracat uygulamasını ilk kez indirecek firmalara sağlanan 10 kredi bu talebi görebilirsiniz.

Rusya’da hedef ihracat müşterileri

Hedef pazarı Rusya olan Türk şirketleri! Bu ülkeye daha çok ihracat yapmak üzere ithalat firma adresleri arıyorsanız, bu bilgilere Forie Databank’tan ulaşabilirsiniz.

Aradığınız konu ile ilgili firma adresleri yoksa lütfen müşteri temsilcinizle temas kurun.