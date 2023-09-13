Rusya firması, Türkiye’den treyler ithal edecek

194,39 milyar dolar ithalat rakamıyla dünyanın en büyük 31. ithalatçı ülkesi olan Rusya, Türkiye’den 9,34 milyar dolarlık ithalat gerçekleştiriyor. Türkiye, Rusya’nın 3.büyük tedarikçisi konumunda yer alıyor.

Türkiye’nin en büyük ihracat platformu TurkishExporter’da Rusya’dan her gün birçok farklı sektör için alım ilanı yayınlıyor. Birçok şubesi bulunan ve boya sektörüne tedarik hizmeti sunan Rus firma, Türkiye’den perdeli yarı treyler ithal edeceğini TurkishExporter ilan sayfasına yazdı.

Rus firmanın adres bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip basic/demo hesap açabilirsiniz. TurkishExporter kurumsal üyeleri ise bu firmaya ait telefon, WhatsApp, web sitesi ve e-posta bilgilerine ilan hemen ulaşabilirler.