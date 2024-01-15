Rusya, Türkiye’den tarımsal makine yedek parçaları talep ediyor

Yedek parça sektöründe her gün sayısız ithalat ilanı yayınlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter, bugün Rusya’dan yedek parça üreticilerini ilgilendiren bir ithalat ilanını daha kullanıcılarına sundu.

Bu kapsamda tarım makineleri sektöründe faaliyet gösteren Rus bir firma, kullanıcılarına verimli bir e-ihracat deneyimi sunan TurkishExporter’a bıraktığı ithalat talebiyle Türk yedek parça üreticilerinden tarımsal makine yedek parçaları ithal edeceğini duyurdu.

Rus firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Tarımsal makine yedek parçaları ithalatçı listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin tarımsal makine yedek parçaları ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde tarım makineleri sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.