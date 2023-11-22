‘’Rusya’ya ihracat 10 milyar doları geçer

Forum bünyesinde Roscongress Vakfı temsilcileri, hükümet yetkilileri, sektör dernekleri ve iş dünyasının temsilcileri bulunuyor. İstanbul’da düzenlenen oturumunun ana konusu “Rusya ve Türkiye arasında gelecek vaat eden iş birliği yollarının genişletilmesi” oldu.

Uzmanlar, küresel değişimlerle Rusya ve Türkiye pazarları arasındaki iş birliğinin genişletilmesi eğilimini değerlendirdi. Katılımcılar, yeni pazarlar oluştururken riskleri nasıl en aza indirecekleri ve modern zorlukları işlerinin gelişimi için karlı fırsatlara nasıl dönüştürecekleri konusundaki seçenekleri değerlendirdi.

Forumun tanıtımında konuşan Türkiye-Rusya İş Konseyi Türkiye Başkanı İzzet Ekmekçibaşı, Türkiye ve Rusya önemli ticari ortakları olduğunu vurgulayarak, “Türkiye ve Rusya önemli ticari ortaklar. Ayrıca Rusya'da çeşitli sektörlerde güçlü Türk yatırımları da var.

Yatırım projelerini, ticari ve ekonomik ilişkileri teşvik etmeye yönelik girişimlerin ön plana çıktığına, iki tarafın iş dünyası için fırsatlar yarattığına tanık olmaktayız. Son iki yıldır ihracatta makine imalatı ve yedek paraca aksamları ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise yaş meyve sebze ihracatı bulunuyor. Bu yıl ihracatımız 10 milyar doları geçer. Karşılıklı ticaret hacmimizin ise yaklaşık 70 milyar doları bulmasını bekliyoruz’’ dedi.

"Forum iş ilişkilerimizin gelişmesinde kilit rol oynuyor"

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov ise Türkiye ve Rusya, stratejik potansiyeli yüksek diplomatik ve ekonomik ilişkileri geliştirmeye devam ettiğini vurguladı. Roscongress Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Alexander Stuglev da “St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu, Rusya-Türk iş ilişkilerinin gelişmesinde kilit rol oynayan bir etkinliktir. Türk iş dünyasının SPIEF'e katılımı sayesinde, küresel dönüşüm koşullarında, mümkün olan en kısa sürede, niteliksel olarak yeni bir karşılıklı yarar sağlayan iş birliği düzeyine ulaşabileceğiz" diye konuştu.