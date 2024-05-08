Rusya’ya ihracat kapısı aralandı: Çelik boru talep ediliyor!

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için anlık 43 ana sektör ve 578 alt sektörde yayınlanan ilan akışı ile binlerce dolarlık iş hacmi oluşturarak yeni iş fırsatlarına kapı açıyor.

Her gün Rusya pazarına ihracat yapmak isteyen Türk ihracatçılar için ise gelen yeni fırsatlar platformda yayınlanmaya devam ediyor. Bugün de Rusya’da gaz ekipmanı üretimi yapan ithalatçı bir firma Türkiye’den çelik boru ithal edeceğini B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladığı ilanla duyurdu.

İthalatçı firmanın yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Forie Databank ile Rusya pazarına yelken açın

Türk üreticileri ve ihracat firmaları için Rusya pazarına ulaşmanın artık yeni bir yolu var: "Forie Databank." Bu platform, Rusya'daki ticaret dünyasını keşfetmek isteyenlere kapsamlı bir rehber sunuyor.

Rusya'da ticaret yapmayı planlıyorsanız veya mevcut faaliyetlerinizi genişletmeyi düşünüyorsanız, "Forie Databank" sizin için bir hazine niteliğinde. Rusya'da faaliyet gösteren ithalatçılar, toptancılar ve perakende şirketleri hakkında ayrıntılı bilgilere buradan kolayca erişebilirsiniz.