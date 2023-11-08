Sarbay Grup e-ihracat ile yeni pazarlara açılıyor!

İstanbul’da kurulan Sarbay Gıda Eğitim Giyim Çelik Orman Ürünleri San. Ve Tic. LTD. ŞTİ. 2012 yılından itibaren gıda sektöründe faaliyetlerini sürdürüyor. Küba’dan Avusturalya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada ürünlerini tüketicilerle buluşturan Sarbay Grup, şirket başarılarının güvenilir müşterilere ulaşma noktasındaki kararlılıkları ve inovasyona verdikleri önemden kaynaklandığını belirtiyor. Yürüttükleri ihracat faaliyetleriyle Türkiye’nin ekonomik büyümesine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Sarbay Grup kurucu ve yetkilisi Sengül Sarışın, “Gerçekleştirdiğimiz ihracatlarla uluslararası pazara açılarak, Türkiye’nin kalitesini ve potansiyelini dünya ile paylaşmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

“Gerçekleştirdiğimiz ihracatlar Türkiye için çok önemli”

Sarbay Grup’un şu anda 17 farklı ülkeye ihracat yaptığını söyleyen Sengül Sarışın şu ifadeleri kullandı: “Küba, Panama, Almanya, Fransa, Gürcistan, Senegal, Gine, Gana, Kamerun, Nijerya, DR Kongo, Angola, Çad, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Avusturalya’ya ihracat yaparak şirketimizin uluslararası rekabet gücünü ortaya koymuş oluyoruz. Yapılan ihracatlar Türkiye için oldukça önem arz ediyor. İhracat yaptığımız ülkelerdeki tüketicilerin beğenisini kazanmak ve kalitemizi kanıtlamak da bizim için çok gurur verici.”

“Sarbay Grup, TurkishExporter ile büyümeye devam ediyor”

Sarbay Grup, TurkishExporter platformunun sağladığı B2B çözümleriyle küresel büyüme stratejisini güçlendiriyor. TurkishExporter, sektördeki firmalara global ölçekte potansiyel müşteri portföyü oluşturma ve networking (iş ağları kurma) imkanları sunarak, ürünlerinin showroom ve talep oluşturma aktivitelerini kolaylaştırıyor. Sarbay’ın uluslararası pazarda daha fazla yer bulabilmesinde önemli rol oynayan e-ihracat platformu TurkishExporter, şirkete yeni pazarlara açılma fırsatı sunarak, büyümesine de büyük katkı sağlıyor. TurkishExporter ile yaptıkları çalışmalarla Türkiye’nin küresel arenadaki başarısını bir kez daha kanıtladıklarını ifade eden Sarışın, “Şirketimizin uluslararası alandaki rekabet gücü, Türkiye'nin kalitesini ve potansiyelini dünya ile paylaşmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

“TurkishExporter ile reel müşteriye ulaştık”

İhracatta en çok zorlandıkları konunun güvenilir, reel müşteriye ulaşmak olduğunu belirten Sengül Sarışın şu sözleri kullandı: “Güvenilir ve reel müşteriye ulaşmak için e-ihracat platformu olan TurkishExporter bize büyük bir fayda sağladı. Platform sayesinde daha çok potansiyel müşteriye ulaştık ve iletişimimizi hızlandırdık. TurkishExporter üzerinden ihracat yaptığımız ülkeler arasında Çad ülkesi var. Ülkeye girişi bu platform aracılığıyla yaptık. Bu da bizim için yeni bir pazar oldu ve çok memnun kaldık.” Sarışın son olarak İhracatçıların en büyük destekçisi TurkishExporter’a teşekkür ederek, Sarbay Grup’un yeni ülkelere ulaşması için TurkishExporter ile çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.