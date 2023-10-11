Savaş henüz denize yansımadı ama hava kargoda risk arttı

Hamas ve İsrail arasındaki çatışmalarda üçüncü güne gelinirken Doğu Akdeniz havzasının önemli ticari akışının yönetildiği Aşdot ve Hayfa limanlarında henüz bir kapanma söz konusu değil.

İsrail ve Filistin çatışmaları çerçevesinde FIATA üyesi İsrail Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Federasyonu ve Gümrükleme Acenteleri tarafından İsrail’in lojistik altyapısının durumu hakkında yapılan ilk bilgilendirmelere göre deniz limanlarında faaliyetlere devam edildiği bildirildi.

Deniz limanları ve hava limanları açısından büyük bir lojistik altyapı sorunu yaşanmadığını belirten UTİKAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bilgehan Engin; İsrail’in, Ürdün ve Filistin’in Batı Şeria sınırlarının Ürdün Nehri boyunca kapalı olduğunu buna mukabil şu an için bütün gümrük ofislerinin açık olduğunu belirtti.

İsrailin Hayfa Limanı’nın yıllık kapasitesinin 1,5 milyon TEU olduğunu, bu nedenle ticari akışın Hayfa Limanı kanalıyla en azından denizyolu ile devam edeceğini, yakın vadede büyük ticari aksaklıklar ya da navlun dalgalanmaları beklemediklerini belirten Bilgehan Engin, Aşdot Limanı’nın devlet limanı olması ve liman çalışanlarının askere çağırılmasından kaynaklı operasyonel süreçlerde aksama ya da tedbirler çerçevesinde belli sürelerde kapanmasının öngörülebileceğini, ancak Hayfa Limanı’nın muhtemelen açık kalacağını vurguladı.

Savaş ilanı ile güvenlik önlemlerini yükselten İsrail’in, özellikle gümrük, liman, sınır geçişleri, hava ve deniz limanları, karayolları ve aynı zamanda demiryolları hizmetlerinde gecikmelerin olabileceğini belirten Bilgehan Engin, lojistik hizmet sağlayıcılarının orta ve uzun vadede alınacak ekstra güvenlik önlemlerine dayalı olarak yaşanacak aksaklıklara karşı hazırlıklı olmasını tavsiye etti.

Hava kargoda aksaklıklar yaşanıyor

İsrai’lin Tel Aviv’deki Ben Gurion havalimanına uğrayan birçok havayolunun uçuşlarının iptal ettiğini ve şimdilik yolcu taşımacılığına öncelik vermesi nedeniyle hava kargo trafiğinde sorunlara neden olduğunu açıklayan Engin, “Güncel durum açısından Ben Gurion havalimanına uğrayan hava kargo ve yolcu taşıyan uluslararası taşıyıcılar seferlerini bir anda iptal ettiler ancak denizyolu taşımalarında şimdilik böyle bir iptal gözükmüyor. Şu an konteyner hatlarında duyurulan bir iptal anonsu ya da uğrak iptali anonsu söz konusu değil” dedi.

“Güncel durumdaki gelişmelere bakarak yakın geleceğe yönelik bir projeksiyon yapmamız gerekirse İsrail’in denizyolu bağlantısının ticari olarak yavaşlaması söz konusu olabilir ancak özellikle Hayfa Limanı’nın açık kalacağını öngörüyoruz” diyen Engin, denizyolunda bu kanal üzerinden yapılan taşımaların sekteye uğramayacağını bunun en önemli sebebinin ise uluslararası hüviyette bir liman olması nedeniyle Doğu Akdeniz bölgesinin ticari yükünü taşımaya en azından kısa vadede devam edeceğini öngördüklerini söyledi.

“İsrail ve Doğu Akdeniz havzasının büyük ölçüde yük akışının sağlandığı Hayfa Limanı’nın işlemesi navlun fiyatlarının yükselmesinin önüne geçecektir ancak bu noktada güvenlik sorunu armatörler açısından riskler yaratacaktır” diyen Bilgehan Engin, Hayfa Limanı’nın Çinli konsorsiyum ortaklığı ile yönetildiğini ve bu nedenle açık kalcağını, ancak devlet limanı olması hasabiyle Aşdot Limanı’nın kapanmasının, hizmetlerini yavaşlatması ya da askıya almasının çok daha olası olduğunu sözlerine ekledi.