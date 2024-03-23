‘Savunma sanayi’ ihracatında yeni kapılar açılıyor: İş fırsatları artıyor!

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisindeki çabaları, ülkeyi uluslararası alanda gururlandırmaya devam ediyor. Son yıllarda kaydedilen ilerlemeler, yurt dışında da büyük ilgi uyandıran platformlar, sistemler ve yeteneklerin ortaya çıkmasını sağladı. Bu başarı, sektörün ihracat performansını istikrarlı bir şekilde artırarak yılın ilk iki ayında yüzde 12'lik bir artışla 632 milyon 783 bin dolarlık bir toplam ihracata ulaşmasını sağladı.

Sektörde olumlu gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter ve global markası Forie de Türkiye'nin savunma sanayindeki önemli aktörlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Her gün yayınladığı sayısız ithalat ilanlarıyla savunma sanayi sektöründeki üyelerine uluslararası pazarlarda yer alma imkanı sunuyor. Ayrıca, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimiyle farklı ülkelerin savunma sanayi sektöründeki ithalatçı listelerini de paylaşarak, Türk savunma sanayinin küresel arenadaki etkisini arttırıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde savunma sanayi sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.