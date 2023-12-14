Senegal ve Moritanya ile ticaret iki katına çıkacak

TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç’in başkanlığındaki heyete; İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı ile gıda, mobilya, makine, kimya gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren 30 ihracatçı firmanın temsilcileri katıldı.

İlişkiler derinleşecek

Nuakşot ve Dakar şehirlerini kapsayan organizasyonlarda; 30 ihracatçı firma, Moritanya ve Senegal'den iş insanları ile 450’den fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Türk ihracatçılara yoğun ilginin gösterildiği iş görüşmelerinde, somut gelişmeler yaşanırken, yeni siparişlerin alındığı da belirtildi.

TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç, Türkiye’nin bu bölgede yer alan ülkelerle karşılıklı ticaretini geliştirmesinin, bölgenin geleceği adına son derece önemli olduğunu söyledi. Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle var olan köklü ve güçlü tarihi bağlarını ticari ve ekonomik yönden de geliştirmeyi ve derinleştirmeyi amaçladıklarını kaydeden Güleç, “Geçtiğimiz yıl Senegal’a ihracatımız 637 milyon dolara ulaştı. Bir önceki yıla kıyasla ihracatta yüzde 20’lik bir artış oranı yakaladık.

Değer bazında en fazla ihracatı çelik, savunma ve havacılık sektörlerinde gerçekleştirdik. Kimya, elektrik, makine ve metal sektörlerinde de çok ciddi fırsatların olduğunu gözlemledik. Moritanya’ya ise 2022’de ihracatımız 208 milyon dolarlık hacme ulaştı. Her iki ülkeye de baktığımızda 850 milyon dolarlık bir ihracat hacminden bahsedebiliriz. Amacımız bu ülkelerle olan ihracat hacmimizi iki yıl içerisinde iki katına çıkarmaktır” diye konuştu.

Pandemiden sonra ilgi arttı

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı (İHBİR) Kazım Taycı ise gıda ihracatçıları olarak bakanlığın çizdiği stratejiler doğrultusunda Afrika’da daha da güçlenmeyi hedeflediklerini kaydetti. Taycı, “Pandemiden sonra özellikle gıdada Türkiye’ye ilginin arttığını gözlemledik. Senegal ve Moritanya’da bu ülkelerden. Bu ülkelerin hızla büyüyen nüfusu ve artan talepleri, bizim açımızdan önemli fırsatlar doğuracak. Türk Hava Yolları’nın bu ülkelere yolcu ve kargo seferleri bölgeye lojistiğimizi de mümkün kılıyor” dedi.