Seyşeller pazarı için dondurulmuş gıda ithal etmek istiyor

03 Ekim 2017

Catering hizmetleri uluslararası veren bir şirketin Seyşeller’deki şubesi, dondurulmuş gıda ürünleri konusunda Türk firmalardan katalog ve fiyat teklifleri talep etmektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Dear Sir,

could you kindly send me a Electronic soft Copy of the Manufacturers/Exporters list for FOOD ITEMS/FROZEN FOOD ITEMS/GENERAL FOOD ITEMS.

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/371705_frozen-food-items-offer-request-from-seychelles

