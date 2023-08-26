Şili firması, balık yemi ithal edecek

Şili, fletolar hariç taze ve soğutulmuş balık ihracatın dördüncü büyük ülke ve 1milyar doların üzerinde ihracat yapıyor. Ülkede gelişmiş olan balıkçılık sektörü, yan sanayileri ile birlikte dev şirketleri ortaya çıkarmış. İşte bunlardan bir tanesi de bugün TurkishExporter’a ilan bırakan ve birçok ülkede operasyonları olan bir şirket.

Deniz ürünleri hazırlama ve paketleme, atık yönetimi ve iyileştirme hizmetleri alanında olan bu firma şimdi Türkiye’den balık yemi tedarik etmek istiyor. Balık yemi üretiyor ve bu ilandaki şirket bilgilerine erişmek istiyorsanız şimdi üyeliğinizi başlatın ve bir büyük markayı portföyüne katın

Balıkçılık sektörü için hazır ihracat müşterileri

Balıkçılık, deniz ürünleri ve yan sanayileri sektöründe veya bu sektörlere ürün veren bir sektörde üretici veya ihracatçı şirket iseniz lütfen Forie’de yer alan Databankı ziyaret edin. Bu ihracat adres bankasını ilk kullanacak iseniz test kullanım hesabı ile işe başlayın.