Sırbistan’dan ihracat fırsatı: Marmelat üreticisi aranıyor

Balkanların 3’üncü büyük ekonomisi unvanına sahip olan Sırbistan, düşük operasyonel maliyetleri ve Serbest Ticaret anlaşmasının avantajlarıyla, Türkiye’ye eşsiz fırsatlar sunuyor. Son 5 yılda Türkiye’nin Sırbistan’a ihracatı 2,5 kat artarken, Sırbistan’ın Türkiye’ye ihracatı da istikrarlı bir şekilde artış göstermeye devam ediyor.

Türkiye ve Sırbistan arasındaki ticaret ve ekonomik ilişkilerin giderek güçlendiği göz önünde bulundurulduğunda, iki ülke arasındaki iş birliğinin gelecekte daha da artması bekleniyor.

Bu kapsamda Türkiye’deki üreticilerin yeni pazarlara açılma ve büyüme stratejilerinde önemli bir rol oynayan Sırbistan, Türkiye’den toptan marmelat üreticileri arıyor. İçecek sektöründe hizmet veren bu şirketin ilanını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir demo üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.