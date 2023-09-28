Sırbistan’dan renkli talep: Duvar boyası üreticisi aranıyor

Balkanlar’da yer alan Sırbistan’dan bir alım talebi, Türkiye’nin e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınlandı. İlanlarında Türk duvar boyası üreticisi aradıklarını söyleyen ithalatçı Sırp firma, uzun vadeli ortaklık yapacaklarını ekledi. İlanda yer alan inşaat ve dekorasyon sektöründe faaliyet gösteren ithalatçı firma ile temasa geçebilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmak veya Forie mobil ihracat platformunda demo üyelik hesabı açmak gerekiyor.

Yapı ve inşaat-boyalar sektöründe hazır ihracat müşteri listeleri

Yapı ve inşaat-boyalar sektöründe ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı: “Forie DataBank”. İngiltere, Vietnam, Tunus, Ukrayna ve daha birçok ülkedeki ithalatçı firmalarının ismi, web sitesi, telefon numarası gibi iletişim bilgilerinin bulunduğu “Forie DataBank”, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Yapı ve inşaat-boyalar sektöründeki ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine ulaşabiliyorsunuz.



Eğer faaliyet gösterdiğiniz sektörle ilgili veriler henüz bu kaynağa eklenmemişse, TurkishExporter / Forie'deki kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek bu bilgilere erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter'ın kurumsal üyesiyseniz, temsilcinizden GTIP / HSCODE ile ilgili konşimento verilerini talep edebilirsiniz.