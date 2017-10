Slovak firma otel havluları ithal etmek istiyor

18 Ekim 2017

Slovakya’da oteller, hastaneler ve catering firmaları için malzeme tedariği yapmakta olan bir firma, Türkiye’den otel havluları ithal etmek istediğini belirterek tedarikçilerden fiyat teklifleri talep etmektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Dear Sirs,

Good day!

My name is Valeriia.

I represent the company ***** which situated in Slovakia.

Our company has purchasing department in Ukraine also.

Our company is a big one, has good reputation and we used to have reliable parterships with our suppliers,

Our main direction is HoReCa, Promotional Textile, Textile for Hospitals and Clinics.

If you are interested , please let me know, I will send you our request for hotel towels.

I am looking forward to hearing from you soon.

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/372823_hotel-textile-products-towels-required-in-slovakia

