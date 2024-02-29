Slovakya, ‘tıbbi flaster ve bandajlar’ ihraç edecek Türk tedarikçi arıyor!

Slovakya’dan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a ilan bırakan bir firma, Türkiye’den tıbbi flaster ve bandajlar satın alacak.

Slovakya’da gıda ve ilaç endüstrisine yönelik makine ve ekipman üreticiliği yapan ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. Firma ilanında Türkiye’den tıbbi flaster ve bandajlar satın alacağını belirtti.

Slovakya’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Medikal ve sağlık sektöründeki ithalatçı listelerine kolay ulaşım

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin medikal ve sağlık sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleriyle paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde medikal ve sağlık sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.