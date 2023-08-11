Soğutma sektöründe, Suudi Arabistan pazarına girmek için ihracat fırsatı

TurkishExporter ihracat platformuna yazan Suudi Arabistanlı ithalatçı, Türkiye’den soğutma sanayi ürünleri temin etmek istediğini bildirdi. Soğutma sanayi ürünleri üretim ve ihracat firmaları için bir fırsat olabilecek bu alım ilanına erişmek için TurkishExporter’da hesap açabiliyor veya portföy yöneticinizle temas kurarak bilgi isteyebiliyorsunuz.



TurkishExporter ihracat platformu portföy yöneticisi Şaziye Uğuz, soğutma sanayi ihracat firmalarına seslenerek sektör firmaları kolay ihracat müşterisi bulmak için platformu yakından izlemeliler dedi.

Şaziye Uğuz, her yıl ortalama 30 ila 50 dolayında soğutma sanayi ihracat alım ilanına yer veriyoruz, diye ekledi ve şöyle konuştu: “TurkishExporter demek hazır ihracat müşterisi bulmak demektir. Güçlü iş fırsatları sunduğumuz alanlardan biri ısıtma, soğutma ve havalandırma sanayisidir. Bugün Suudi Arabistan’da bir ilan yayınladık; bu pazar büyük bir pazardır. Türkiye olarak yaklaşık 7 milyon dolarlık ihracat yapabiliyoruz ve 11. sıradayız. Çin tek başına 222 milyon dolarlık, İtalya ise 73 milyon dolarlık ihracat yapıyor. Bu da demek oluyor ki Türk firmaları bu ülkeye özel çalışmalı.”