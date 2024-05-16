Somesun, e-ihracatla küresel pazarlara açılıyor: 30’dan fazla ülkeye ihracat!

Samsun merkezli Somesun Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 2003 yılından beri inşaat sektöründe ve güneş enerjisi alanında faaliyet gösteriyor. Geniş coğrafyalara ürünlerini ihraç ederek uluslararası alanda adını duyuran şirket, müşteri memnuniyeti ve kalite odaklı bir yaklaşım benimseyerek yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.

“İhracat, Türkiye’nin ekonomik gücünü ve itibarını yükseltiyor”

Somesun İhracat Uzmanı Nurmyrat Ovezmadov, Türkiye'nin ekonomik büyümesine ihracat yoluyla katkıda bulunduklarını vurgulayarak, "İhracat, ülkemize döviz getirisi sağlıyor ve dış ticaret fazlası oluşturuyor. Bu döviz, ekonomiye yatırım, tüketim ve borç ödemeleri için kaynak oluyor. Bu sayede, Türkiye'nin ekonomik gücü ve itibarı da artıyor. Bizde Somesun olarak başta Ortadoğu, Afrika, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri olmak üzere 30'dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Küresel pazarda ise genellikle Çin şirketleriyle rekabet halindeyiz" ifadelerini kullandı.

“E-ihracatın avantajlarıyla müşteri kitlemizi genişlettik”

E-ihracatın kolaylığı ve avantajıyla ihracat başarısını daha da artıran Somesun, ürünlerini farklı pazarlarda sergilemeye başladı. İhracat yetkilisi Ovezmadov, e-ihracat sayesinde müşterilerle doğrudan ve kolayca bağlantı kurabildiklerini belirtti. Ovezmadov, "Bir arkadaşımın tavsiyesiyle Türkiye'nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter aracılığıyla e-ihracata başladık ve müşteri ağımızı genişlettik. Platform üzerinden Gana'ya ihracat gerçekleştirdik. Şu anda Afrika ülkelerinin inşaat malzemeleri piyasasına ve Türkmenistan'ın güneş enerji paneli piyasasına giriş yapıyoruz. Uluslararası pazarlara bu platform sayesinde kolaylıkla erişebiliyoruz" şeklinde konuştu.