Sudan’a ihracat kapısı aralandı: Türkiye’den ilaç ithal edilecek!

Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter, dünya çapında ticaret yapmak isteyen firmalara milyonlarca dolarlık ihracat fırsatı sunuyor. Her gün güncellenen ilanları takip ederek fırsatları değerlendiren Türk üretici ve ihracatçı firmalar ise global pazarlarda yer alma fırsatını yakalıyor. Bugün ise yayınlanan sayısız ilanlardan bir tanesi Sudan’dan geldi.

Bu kapsamda Sudan sağlık sektöründe faaliyet gösteren ithalatçı firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a ilan bırakarak Türk üreticilerden göz ve cilt için çeşitli ilaçlar satın alacağını belirtti.

Sudanlı ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

İlaç ithalatçısı firmalara kolay ihracat imkanı

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin medikal ve sağlık ürünleri sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde sağlık sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.