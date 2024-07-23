Sultani çekirdeksiz üzüm, ihracat yolculuğuna hazır

Hayrettin Uçak, Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Başkanlığı'nda oluşturulan komisyonun, Manisa'daki bağlarda yapılan incelemeler sonucunda Sultani çekirdeksiz sofralık üzüm çeşidi için 25 Temmuz, Mevlâna (razaki) sofralık üzüm çeşidinde ise 7 Ağustos'tan itibaren ihracat izni verdiğini belirtti. Uçak, bu üründe Rusya, Ukrayna ve Polonya'nın en büyük pazarlar olduğunu ifade etti.

2023 Sultani üzüm ihracat değeri: 87 milyon dolar

Manisa, Denizli ve İzmir'de 60 bin civarındaki üreticinin yaklaşık 1 milyon 100 bin dekar alanda coğrafi işaret tescili Sultani çekirdeksiz sofralık üzümü yetiştirdiği bilgisini veren Uçak, üreticilerin hasat için hazırlıklarını tamamladığını ifade etti ve ekledi. "Türkiye, 2023 yılında taze üzüm ihracatından 134,6 milyon dolar döviz kazandı. 2023 yılında 87 milyon dolar olan bu üründeki ihracatımızı 2024 yılında 100 milyon doların üzerine taşımayı hedefliyoruz."