Suudi Arabistan firması, iç mekanları Türk halı ruloları ile dönüştürecek

Ticari ilişkilerimizin pozitif yönlü olduğu Orta Doğu‘dan her gün onlarca alım ilanı geliyor. Orta Doğu pazarına ihracat gerçekleştirmek isteyen Türk ihracatçılar, bu ilanları takip ederek ürünlerini uluslararası pazarlara taşıyorlar. Bugün de Suudi Arabistan’dan bir alım ilanı TurkishExporter’da yayınlandı.

İnşaat sektöründe anahtar teslim iç mekan düzenlemeleri ve mobilya hizmeti veren Suudi Arabistan-Dubai merkezli firma, ilanlarında projelerinde kullanılmak üzere halı rulosu ithal edeceklerini söyledi. Bu ihracat fırsatının detaylarını ve iletişim bilgilerini görmek isteyen firmalar, Forie demo hesap oluşturarak bu ilana erişebilir ve ilgili firma ile iletişime geçebilirler.

Tekstil ürünleri-halı/kilim/paspas sektöründe hazır ihracat müşteri listeleri

Tekstil ürünler-halı/kilim/paspas sektöründe ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı. Her gün yeni ülke bilgilerinin eklendiği tekstil ürünleri-halı/kilim/paspas sektöründeki firmaların ismi, web sitesi, telefon numarası gibi iletişim bilgilerinin bulunduğu “Forie DataBank”, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Birçok ürün kalemlerindeki ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.



Bu kaynakta, üretim veya ihracat yaptığınız sektör ile ilgili henüz veriler yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’de kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz, temsilcinizden GTIP / HSCODE ile konşimento verileri de talep edebilirsiniz.

GTİP Kodu 57 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 57 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTIP Kodu: 57 – Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları.