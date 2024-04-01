Tek tıkla dünyaya açılın: E-ihracat fırsatları şimdi daha yakınınızda!

Teknolojinin hızla ilerlemesi ve dijital dünyanın genişlemesi, ticaretin temelini değiştiriyor. Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter, 43 ana sektörde ve 578 alt sektörde faaliyet gösteren firmalara hizmet veren bir platform olarak, bu değişime öncülük ediyor.

Sunduğu hizmetlerle ticaretin standartlarını yükselten ve ihracatçılara yeni fırsatlar sunan TurkishExporter, her gün yayınladığı ilanlarla ihracatçıları destekleyerek küresel pazarda rekabet avantajı sağlıyor.

Bu doğrultuda her gün sayısız ilanlar yayınlayan ticaretin sanal gücü TurkishExporter, bugün de ihracatçılara fırsatlar kapısı araladı. Bu potansiyel fırsatlardan bazıları ise TurkishExporter’ın global markası Forie'nin mobil ihracat uygulamasındaki demo veya basic hesap kullanıcılarına sunuldu. Kullanıcılar sunulan hizmetle her hafta 7 farklı ihracat fırsatına kolayca ulaşabiliyor.

Forie mobil ihracat uygulamasını IOS ve Android mağazalarından erişerek, kolayca indirebilirsiniz. Uygulama içinde firmanızı kaydettiğinizde, basic üyelik elde edecek ve ilk kullanımınızda 10 kredi hediye edilecektir.

Size verilen 10 kredi ile alıcı firmalarla iletişim kurmak için Forie web sitesinde yer alan tüm ilanları inceleyebilirsiniz.

Günün ihracat fırsatları:

· Kosova müşterisi Bulaşık sıvı sabun dolum hattı ithal etmek istiyor.

· İtalya müşterisi Ortopedik sandalye fason markayla ürettirmek istiyor.

· Yunanistan firması Türk kahve makineleri ithal etmek istiyor.

· Kosova müşterisi Tuvalet kağıdı ve ıslak mendil makineleri ithal etmek istiyor.

· Hindistan firması Sondaj makineleri parçaları ithal etmek istiyor.

Yukarıda yer alan ilanları ve daha fazlasını bu adresten inceleyebilirsiniz.