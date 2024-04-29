Tek tıkla ihracat potansiyelini artır, günün fırsatlarını yakala!

Günümüz çağında teknolojinin ilerleyişi ve sanal dünyanın sınırsız imkanları, ticaretin temellerini doğrudan değiştiriyor. Bünyesinde inşaat, gıda, tekstil, ambalaj, kimya gibi 43 ana sektör ile 578 alt sektörde faaliyet gösteren firmalara hizmet veren TurkishExporter, verdiği hizmetlerle bunun en iyi örneği konumundadır.

Bugüne kadar birçok firmanın yüzünü güldüren TurkishExporter bu etkin rolüyle ticarette standartlarını en yükseğe koyan, gözünü yükseklere çeviren tüm ihracatçılara kucak açıyor. Bu doğrultuda her gün sayısız ilanlar yayınlayan ticaretin sanal gücü TurkishExporter, bugün de ihracatçılara fırsatlar kapısı araladı.

Bu potansiyel fırsatlardan bazıları ise TurkishExporter’ın global markası Forie'nin mobil ihracat uygulamasındaki demo veya basic hesap kullanıcılarına sunuldu. Kullanıcılar sunulan hizmetle her hafta 7 farklı ihracat fırsatına kolayca ulaşabiliyor.

Forie mobil ihracat uygulamasını IOS ve Android mağazalarından erişerek, kolayca indirebilirsiniz. Uygulama içinde firmanızı kaydettiğinizde, basic üyelik elde edecek ve ilk kullanımınızda 10 kredi hediye edilecektir.

Size verilen 10 kredi ile alıcı firmalarla iletişim kurmak için Forie web sitesinde yer alan tüm ilanları inceleyebilirsiniz.

Günün ihracat fırsatları:

· Gana firması Parmak izli kilit mekanizmaları ithal etmek istiyor.

· Slovenya firması Sporcu giyim ve taytları ithal etmek istiyor.

· Mısırlı müşteri Depolama tankları yüzer tavanları ithal etmek istiyor.

· Haiti müşterisi El çantası ve ayakkabı ithal etmek istiyor.

· Lübnan firması Köpük gıda kapları ithal etmek istiyor.

Yukarıda yer alan ilanları ve daha fazlasını bu adresten inceleyebilirsiniz.