Tek tıkla küresel pazarlara açılın: İhracat potansiyelinizi artırın!

Ticaretin teknolojiyle harmanlandığı ve vizyonunu küresel arenaya taşıyanlar, TurkishExporter’da buluşuyor. Türkiye'nin en büyük e-ihracat platformu olan TurkishExporter, 621 sektöre hizmet vererek uluslararası ticaretin nabzını tutuyor.

Firmaların yüzünü güldüren bu platform, profesyonel ihracatçıların ve ithalatçıların gözü kulağı olmaya devam ediyor. Her gün yayınladığı sayısız ilanlarla dünya ticaretinin merkezi haline gelen TurkishExporter, bugün de ihracatçılara kapılarını aralıyor, fırsatlar sunuyor.

Bu kaçırılmayacak fırsatlardan bazıları ise TurkishExporter’ın global markası Forie'nin mobil ihracat uygulamasındaki basic hesap kullanıcılarına sunuldu. Kullanıcılar sunulan hizmetle her hafta 7 farklı ihracat fırsatına kolayca ulaşabiliyor.

Forie mobil ihracat uygulamasına IOS ve Android mağazalarından erişerek, kolayca indirebilirsiniz. Uygulama içinde firmanızı kaydettiğinizde, basic üyelik elde edecek ve ilk kullanımda 10 kredi tarafınıza hediye edilecektir.

Size verilen 10 kredi ile alıcı firmalarla iletişim kurmak için Forie web sitesinde yer alan tüm ilanları inceleyebilirsiniz.

Günün ihracat fırsatları:

Bahreyn firması, kutu profil, boru ve sac levhalar ithal etmek istiyor.

Bulgaristan firması, gece kulübü projeleri için özel mobilyalar ürettirmek istiyor.

Mısır firması, 50 adet otobüs durağı özel tasarıma göre ürettirmek istiyor.

Lübnan firması, mutfak gereçleri ve pişirme ekipmanları ithal etmek istiyor.

Etiyopya müşterisi, çelik kapı üretim hattı anahtar teslim kurulum talep ediyor.

Yukarıda yer alan ilanları ve daha fazlasını bu adresten inceleyebilirsiniz.