Temizlik ürünleri sektöründe avantajlı e-ihracat fırsatları

Temizlik maddeleri sektörünün ürettiği ürünler, günlük yaşamımızın zorunlu tüketim maddeleri sınıfına girerek hayatımızda önemli bir yer almaya devam ediyor. 2019 yılında Çin’de ortaya çıkan Kovid-19 virüsünün küresel bir salgına dönüşerek 2020 yılında Türkiye’de de görülmesiyle hijyen ve temizlik ürünlerine talebin artması da bu durumu destekler nitelikte. Ayrıca salgın dönemiyle birlikte ihracat rekorları kıran bu sektör, ihracat başarısını halen korumaya devam ediyor.

Temizlik ve hijyen ürünleri sektöründe yaşanan bu olumlu gelişmelerle birlikte Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin hijyen sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde hijyen sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.

ABD’de Türkiye’den deterjan ithal edecek

Hijyen ürünleri ihracatı yapan firmalar için çok sayıda ilan yayınlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter, şimdi de ABD’den gelen bir alım talebini duyurdu. Bu kapsamda ABD’de çeşitli ürünlerin tedarikini yapan bir firma dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den deterjan satın alacağını belirtti.

ABD’den yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.