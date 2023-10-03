Ticaret hacmi 2.26 milyar dolara yaklaşan Meksika pazarında büyüme eğilimi sürüyor

Türkiye ile ticaret hacmi 2.26 milyar doları bulan Meksika, 2022’de global pazardan 4.6 milyar dolar mobilya, 7.5 milyar dolar kağıt ve karton ürünleri ithal etti.

Dünyanın en kalabalık 10’uncu ülkesi olan Meksika’nın 131.2 milyonluk nüfusu ile Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası, IMF’nin 2023 tahminine göre 1.663 trilyon dolara ulaşacak. Meksika, Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 60’ıncı sırada yer alıyor.

Ayrıca IMF, Meksika için 2023’te yüzde 1,82 büyüme gerçekleşmesini bekliyor. Meksika, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada ile birlikte 1994 yılında Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) ile dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesini oluşturdu. ABD, Kanada ve Meksika olmak üzere üç ülkenin ekonomileri büyüten bu anlaşma ile halkların da yaşam standardı yükseldi.

Toplamda 23 Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalayan Meksika’nın dış ticaretinde NAFTA ülkelerinin ağırlığı yüksek. ABD hükümetinin NAFTA’nın yeniden müzakere edilmesi isteği, Meksika’nın dış ticaretini son yıllarda risk altına soktu. Yeni imzalanan ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) ile Meksika’nın dış ticaretinde Kanada ve ABD’nin varlığı güçlendi.

Türkiye ve Meksika arasındaki ticaret son 10 yılda büyüdü

Birleşmiş Milletler (UN) Comtrade verilerine göre 2022 yılında Meksika toplam 604.6 milyar dolarlık ihracat ve 578.2 milyar dolarlık ithalat yaptı. Meksika en yakın ticari ilişkilerini ABD, Kanada, Çin, Almanya ve Japonya ile kurarken, ülkenin ithalatı ve ihracatında ABD ilk sırada yer alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye, 2022 yılında Meksika’ya 1.08 milyar dolarlık ihracat yaparken aynı yıl Meksika’dan 1.18 milyar dolarlık ithalat yaptı. 2022 yılındaki 2.26 milyar dolarlık ikili ticaret büyüklüğü ile Meksika, Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği 49’uncu ülke durumunda yer alıyor.

Son 10 yılda 4 kat artış

Meksika, Türkiye’nin en fazla ithalat gerçekleştirdiği 46’ncı ülke konumunda bulunuyor. Türkiye’nin Meksika’ya ihracatında son 10 yıllık döneme bakıldığında yaklaşık 4 kat artış ile karşılaşılıyor. Aynı dönem için Türkiye’nin Meksika’dan yaptığı ithalat ise yüzde 14 arttı. Söz konusu dönemde Türkiye’nin Meksika ile dış ticaret açığının önemli ölçüde kapandığı görülüyor. Yapılacak anlaşma ve düzenlemelerle Türkiye’nin dış ticaretinde ivme yakaladığı Meksika pazarının fırsatlar sunduğu görülüyor.

Meksika ile Türkiye arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması mevcut. Meksika ile Türkiye arasında STA ise müzakere aşamasında bulunuyor.

Sektör için yüksek potansiyel bulunuyor

Comtrade verilerine göre 2022 yılında Meksika “Mobilya; yatak takımları, şilteler, şilte destekleri, minderler ve benzeri doldurulmuş mobilyalar” ürün grubunda 2022 yılında toplamda 4.6 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi ve bunun sadece 18.6 milyon dolarlık kısmını Türkiye’den aldı. Türkiye ise aynı dönemde bu ürün grubunda toplamda 5.2 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

“Kâğıt ve karton; kağıt hamurundan üretilmiş ürünler” grubuna bakıldığında 2022’de Meksika 7.5 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirirken bunun sadece 13 milyon dolarlık kısmını Türkiye’den ithal etti. Türkiye’nin ise bu ürün grubundaki 2022 toplam ihracatı 2.8 milyar dolara ulaşıyor.