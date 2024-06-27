Trabzon'dan ABD'ye 5 ayda 21,5 milyon dolar değerinde ihracat yapıldı

Savunma sanayi, fındık ve su ürünlerinin en çok ihracat gerçekleştirilen sektörler olduğunu aktaran Saffet Kalyoncu, "2024 yılının ilk 5 ayında Trabzon'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan ihracat 21 milyon 536 bin 18 dolara ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 arttı. Trabzon'dan ABD'ye 16 sektörden yapılan ihracatta en büyük artış dondurulmuş Türk somonunda yaşandı" ifadelerini kullandı.

Havaalanına kargo gümrükleme departmanı kurulacak

Kalyoncu, ilerleyen dönemde ABD pazarına çok daha fazla önem vereceklerine dikkati çekerek, fuarlara katılıp Doğu Karadeniz ürünlerinin tanıtımını yapacaklarını vurguladı. Trabzon ve bölge illerinin ihracatının artırılabilmesi için lojistik ve maliyetlerin önemli olduğunu ifade eden Kalyoncu, bunun için bir an önce Trabzon Havalimanı'nda kurulacak kargo gümrükleme departmanının, ihracata çok önemli katkı sağlayacağını kaydetti.