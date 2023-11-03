Tunuslu ithalatçı, Türkiye’den pet kapak istiyor

Türkiye'nin ihracatçılarına Afrika pazarında daha etkin olma fırsatı sunmak amacıyla Bakanlık, Kuzey Afrika'da özellikle Akdeniz kıyısında yer alan Tunus'a yönelik özel destek hizmetleri sunuyor. Bu destekler, Türk iş dünyasının Afrika'da daha etkili ve hareket kabiliyeti elde etmesine olanak tanırken, Türkiye ile Tunus arasındaki ticari faaliyetlerde de belirgin bir iyileşme gözleniyor.

Gelişen ikili ticaret ilişkiler bu bölgeden TurkishExporter’a gelen talep sayısına hızla artırdı. Bugün ihracat platformuna gelen taleplerden bir tanesi de ambalaj sektörünü ilgilendiren plastik pet kapak üzerine bir alım talebi oldu.



Plastik pet kapak almak istediğini bildiren Tunus ithalat firmasının iletişim bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap tanımlayabilir ve bu ithalatçının şirket bilgilerine ulaşabilirsiniz.