Tunuslu tüccar, Türkiye’den anahtarlık satın alacak

Tunuslu tüccar, Türkiye’nin B2B platformu TurkishExporter’a, hem Tunus’ta oldukça yaygın olarak konuşulan Fransızca dilinde hem İngilizce dilinde bir alım ilanı bıraktı. İlanında Türkiye’den Tunus’a teslim edilmek üzere, GTIP kodu 8308 olan ponponlu anahtarlık ithal etmek istediğini söyleyen tüccar, aynı zamanda kişiselleştirebilir altın yüzüklerle de ilgilendiğinden bahsetti. İlandaki tüccarın erişim bilgilerini edinmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında basic / demo hesap açmanız gerekiyor.

Hediyelik eşya – eğlence sektöründe hazır ihracat müşteri listeleri

Hediyelik eşya- eğlence sektöründe ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı. Vietnam, Ukrayna, İsviçre, Singapur ve daha birçok ülkedeki ithalatçı firmalarının ismi, web sitesi, telefon numarası gibi iletişim bilgilerinin bulunduğu “Forie DataBank”, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Hediyelik eşya sektöründeki ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.



Eğer faaliyet gösterdiğiniz sektörle ilgili veriler henüz bu kaynağa eklenmemişse, TurkishExporter / Forie'deki kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek bu bilgilere erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter'ın kurumsal üyesiyseniz, temsilcinizden GTIP / HSCODE ile ilgili konşimento verilerini talep edebilirsiniz.