Tunus’tan Türkiye’ye iş fırsatı: Cam üreticisi aranıyor

Önemli bir turizm merkezi olan Tunus, bölgedeki en çeşitlendirilmiş ekonomi olup, kıtanın en yüksek şartlarına sahip olan ülkelerinden biri haline geldi. Uzun dönemli hükümet politikaları sayesinde tarım, turizm ve imalat sanayiinde büyümeye devam eden Tunus, ürün tedariği için de Türkiye’deki firmalara öncelik veriyor.

Bugün ise Türkiye’nin en fazla ticari faaliyet gösterdiği Afrika ülkeleri arasında 5’inci sırada olan Tunus’tan, Türkiye’deki cam üreticilerine bir fırsat doğdu.

Aydınlatma çözümleri üreten ve geliştiren Tunus merkezli firma, TurkishExporter B2B ihracat platformuna bıraktığı alım ilanıyla, Türkiye’deki ihracatçılardan özel yuvarlak cam ithalatı talebinde bulundu.

Bu firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri hemen ilan detayına erişebilirler. Platformu daha önce kullanmamış ve yapı malzemeleri alanında üretim ve ihracat yapan şirketleri ise demo üyelik hesabı açabilirler.