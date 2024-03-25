Türk balı dünya pazarlarında parlıyor: Yeni ihracat kapıları açılıyor!

Türkiye, bu yılın ilk iki ayında bal ihracatında önemli bir başarı elde etti. Ocak-Şubat döneminde 29 farklı ülkeye toplamda 1256 ton bal ihraç edilerek 5 milyon 179 bin 996 dolar gelir elde edildi. Bu dönemde en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ABD, Almanya ve Birleşik Krallık yer aldı.

Toplam dış satış gelirinin yarısından fazlasını 1 milyon 944 bin 149 dolar ile ABD'nin aldığı görüldü. ABD'yi sırasıyla Almanya ve Birleşik Krallık takip etti. Geçen yılın aynı dönemine göre ise bu yıl Azerbaycan, Kanada, Umman, Malezya, Kuzey Makedonya, Fransa, Venezuela, İsviçre ve Lübnan gibi ülkelere de bal ihracatı yapıldı.

Bal ihracatının ilerleyen günlerde daha da artması beklenirken, Türkiye'nin önde gelen bal üreticisi ve ihracatçısı şirketleri, TurkishExporter ve global markası Forie aracılığıyla, bal ihracatında beklenen artıştan faydalanmaya hazırlanıyor. TurkishExporter, her gün onlarca ülkeden gelen sayısız ithalat ilanını yayınlayarak üyelerine geniş bir pazar erişimi sağlıyor. Ayrıca, kullanıcılarına etkili bir e-ihracat deneyimi sunarak farklı ülkelerin bal sektöründeki ithalatçı listelerini paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde bal sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.