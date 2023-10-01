Türk karo halıları, Suudi Arabistan ofislerinde yerini alacak

Karo halıların estetik, konforlu ve uzun vadeli bir yatırım olması, modern iş dünyasının geleneksellikten çıkarak karo halıları ofislerde kullanma sebepleri arasında. Suudi Arabistan merkezli grup şirketi, modern iş dünyasının bu kullanımına uyarak ofislerde kullanılmak üzere Türkiye’den karo halı ithal etmek istediğini e-ihracat platformu TurkishExporter alım ilan sayfasına yazdı.

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Suudi Arabistan ithalat rakamları

140,01 milyar dolar ithalat hacmi ile dünyanın 35. büyük ithalat ülkesi olan Suudi Arabistan’a; Türkiye 1,07 milyar dolarlık ihracat yapıyor. Suudi Arabistan’ın mal aldığı ülkeler listesinde Türkiye 24. sırada yer alıyor.

GTİP Kodu 5703 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 5703 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 5703 – Halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları (çim dahil) (tüfte edilmiş) (hazır eşya halinde olsun olmasın) Bir üst Kategorisi: 57 – Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları.