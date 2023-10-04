Türk Malları Dünyada Talep Görüyor: İşte Fırsatlar!

Türk ürünlerine olan yoğun ilgi ihracat fırsatlarını artırıyor ve dünya pazarında Türk markalarının gücünü bir kez daha gösteriyor. Her gün e-ihracat platformu TurkishExporter’a gelen alım ilanları, Türk mallarının dünya genelindeki çekiciliğini ve ihracat potansiyelini vurgular nitelikte.

İşte günün ihracat fırsatları:

· İngiltere, pastırma ithal etmek istiyor, (GTİP: 0210- Et ve yenilen sakatat (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş))

· Rusya, stor perde kumaşları ithal etmek istiyor, (GTİP:6303- Perdeler ve iç storlar)

· Polonya, kadın hazır giyim ürünleri ithal etmek istiyor, (GTİP: 6206- Kadınlar ve kız çocuklar için bluzlar, gömlekler ve gömlek-buzlar)

· Suudi Arabistan, sac levhalar ithal etmek istiyor, (GTİP:7326- Demir veya çelikten diğer eşya)

· Sırbistan, gaz saati ithal etmek istiyor. (GTİP: 9028- Gaz, sıvı veya elektrik sayaçları (bunların kalibre cihazları da dahil))

Dünya pazarlarındaki bu ve daha fazla fırsatlara şuradan erişebilirsiniz.