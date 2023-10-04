  1. Dünya Gazetesi
  2. İhracat
  3. Türk Malları Dünyada Talep Görüyor: İşte Fırsatlar!
Takip Et

Türk Malları Dünyada Talep Görüyor: İşte Fırsatlar!

Son dönemde Türk malları dünya genelinde büyük talep görüyor. Müşterilerin ihtiyaçlarına hızla yanıt vermek amacıyla geliştirilen e-ihracat platformu TurkishExporter’da, dünya çapından gelen talepler sizinle paylaşılıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Türk ürünlerine olan yoğun ilgi ihracat fırsatlarını artırıyor ve dünya pazarında Türk markalarının gücünü bir kez daha gösteriyor. Her gün e-ihracat platformu TurkishExporter’a gelen alım ilanları, Türk mallarının dünya genelindeki çekiciliğini ve ihracat potansiyelini vurgular nitelikte.

İşte günün ihracat fırsatları:

· İngiltere, pastırma ithal etmek istiyor, (GTİP: 0210- Et ve yenilen sakatat (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş))

· Rusya, stor perde kumaşları ithal etmek istiyor, (GTİP:6303- Perdeler ve iç storlar)

· Polonya, kadın hazır giyim ürünleri ithal etmek istiyor, (GTİP: 6206- Kadınlar ve kız çocuklar için bluzlar, gömlekler ve gömlek-buzlar)

· Suudi Arabistan, sac levhalar ithal etmek istiyor, (GTİP:7326- Demir veya çelikten diğer eşya)

· Sırbistan, gaz saati ithal etmek istiyor. (GTİP: 9028- Gaz, sıvı veya elektrik sayaçları (bunların kalibre cihazları da dahil))

Dünya pazarlarındaki bu ve daha fazla fırsatlara şuradan erişebilirsiniz.