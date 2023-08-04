Türk temizlik ürünleri üreticileri için Fas pazarında işbirliği fırsatı

Fas'tan temizlik ürünleri için marka distribütörlüğü / temsilciliği alarak büyük miktarlı ithalat yapmak isteyen istekli, Türkiye'den temizlik ürünleri üreticileriyle görüşmek istiyor.

Talebe ücretsiz ulaşabileceğiniz başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin temizlik ürünleri ihracatı toplamda 1,28 milyar doları aşarken, Fas'a yapılan ihracat ise sadece 25,5 milyon dolar seviyesinde. Fas, temizlik ürünleri ithalatında en çok İspanya, Fransa, Almanya, Türkiye ve Belçika'dan tedarik sağlıyor ve pazar büyüklüğü 268 milyon dolar.

Türkiye, Fas’ta yükselen değer

Henüz temizlik ürünleri ihracatında yolun başında olan Fas’ta dördüncü sıraya yükselen Türk temizlik ürünleri için Fas pazarında büyüme ve işbirliği fırsatı oldukça cazip duruyor. İlgilenen Türkiye’deki temizlik ürünleri şirketleri, Faslı iş ortağıyla yapacakları iş birliğiyle bu potansiyeli değerlendirebilir ve Fas pazarında güçlü bir varlık oluşturabilirler.

Detaylı bilgilere ulaşmak ve iş birliği için bu linke tıklayarak pazarda söz sahibi üreticilerden biri olabilirsiniz.

Fas, bölgesel ve küresel açıdan stratejik bir konuma sahip olmasıyla, Türk temizlik ürünleri üreticileri için büyüme potansiyeli yüksek bir pazar niteliği taşıyor.

Bu nedenle, Fas pazarındaki istekli iş ortağıyla yapılabilecek iş birliği, Türk şirketlerinin uluslararası alanda rekabetçi bir konum elde etmelerine ve ihracatlarını artırmalarına önemli katkı sağlayabilir.