Türk üreticiler e-ihracat fırsatlarıyla ‘yeni baharat yollarına’ yelken açacak!

Türkiye’nin baharat ihracatının merkez üssü olan Ege Bölgesi, baharat ihracatının yüzde 60’ından fazlasını üstleniyor. Rakamlara bakıldığında ise Türkiye geneli baharat ihracatı 2023 yılı ocak-eylül döneminde 184 milyon dolar olarak ön plana çıkıyor. Avrupa ise Türkiye’nin baharat ihracatından yüzde 30 pay alıyor.

Buna göre kekikten çörekotuna, defneden sumağa, kimyondan karabibere, ıhlamurdan ada çayına kadar onlarca tür baharatı dünyanın dört bir tarafına ihraç eden Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri dünya mutfaklarında pişen yemekleri lezzetlendirmeye devam ediyor.

Türkiye baharat sektöründe yaşanan bu olumlu gelişmelerle Türk ihracatçılar için de yeni ihracat kapıları aralanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin baharat sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Ticarette firmalarına yeni ufuklar açmak isteyen tüm ihracatçıları dünya ile buluşturan TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde baharat sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.

Özbekistan, Türkiye’nin lezzetli baharatlarını satın alacak

Baharat ihracatı yapan firmalar için çok sayıda ithalat ilanı yayınlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter, şimdi de Özbekistan’dan gelen bir alım talebini duyurdu.

Bu kapsamda Özbekistan’da gıdadan hijyene kadar çok çeşitli ürünlerin satışını yapan bir firma TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den çeşitli baharatlar satın alacağını belirtti.

Özbekistan’da faaliyet gösteren ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.