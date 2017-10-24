TurkishExporter ile 3 ayda 3 yeni ülke

24 Ekim 2017

Çizgi Tekstil olarak TurkishExporter ailesine, tarafımıza vermiş olduğu emek ve özen dolayısıyla aşağıdaki teşekkür yazısını kendimize bir borç biliriz.

Çizgi Tekstil olarak, yılların deneyimi ile genç neslin tutkusunu bünyemizde birleştirerek Türkiye Bebek & Ev Tekstili ihracatını hep daha yukarı taşımak amacındayız. Kurulduğumuz ilk günden itibaren teknolojik gelişmelerin, Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarının sıkı destekçisi ve takipçisi olduk.

Yola çıktığımız ilk anda vizyonumuzu ve misyonumuzu belirleyip, ticari faaliyetlerimize bu şekilde yön verdik.

Ülke ihracatını artırmak ve firmamızı dünya çapında tanıtabilmek vizyonlarımızdan sadece bir tanesi…

Bu hedefimize ulaşmak için izlediğimiz yolda TurkishExporter ailesi ile tanışma fırsatını bulduk.

Beklentilerimizin çok üzerinde bir ilgi ve müşteri potansiyeli ile karşılaştığımızda doğru yerde, doğru hizmeti bulduğumuzu fark etmiştik ancak 3 ay gibi kısa bir sürede bu kadar fazla müşteri ile de görüşme sağlamayı inanın beklemiyorduk.

Aracılığınız ile İtalya’yı da ihracat yaptığımız ülkeler arasına kattık. Ukrayna ve Norveç ile de görüşmelerimiz devam etmektedir.

Türkiye ihracatına ve bizlere yapmış olduğunuz katkıdan ötürü, vermiş olduğunuz tüm emekler için Teşekkürler.

Saygılarımla

Soner KOCAKAPLAN

ÇİZGİ TEKSTİL