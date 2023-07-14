TurkishExporter'dan İhracatçılara Yeni Hizmetler

Günlük 400 civarında online ithalatçı alım fırsatı ilanı yayınlayan Forie, bu yeni hizmetle de yabancı firmaların Türk firmalarıyla chat/mesajlaşma alanını ücretsize dönüştürdü. Forie'de bir ihracatçı üye hesabı açmış ve ürünlerinizi uluslararası pazara sunmuşsanız artık platformdan ömür boyu ücretsiz yararlanabiliyorsunuz.

Örneğin, Forie'de bir ihracatçı üye hesabı açtınız. Size bir bilgi destek uzmanı ulaşıyor, sizden şirketinizi varlığını teyid edecek belgeleri istiyor ve belgeleriniz tamamsa temel üyeliğinizin onaylanmasının ardından artık Forie üyesisiniz. Sistem size premium hizmetleri test etmeniz için aylık düzenli "credit"ler sağlıyor. Bu kredilerle dilediğiniz alım fırsatı ilanına teklif ileterek belki de milyonlar dolarlık bir ihracat görüşmesini başlatabiliyorsunuz.

Şimdi başvuran Dünya Gazetesi okurlarına özel yıllık 120$ değerinde eşit premium hizmetlere erişim kredisi ücretsiz üyelik hesabınıza yüklensin.

Bu hizmeti kullanıma başlamak için şimdi başvurunuzu buradan yapabilirsiniz.