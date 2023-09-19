Türkiye ile Ürdün için serbest ticaret anlaşması çağrısı

Türkiye-Ürdün İş Forumu iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirme amacıyla Ürdün'ün başkenti Amman'da başladı.

Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Amman Ticaret Odası işbirliğiyle düzenlenen foruma, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Erdem Ozan da katıldı.

Türk heyetine başkanlık eden UİB Genel Sekreter Yardımcısı Ayşe Mehtap Ekinci, forumdaki konuşmasında ticaretin karşılıklı şekilde serbestleşmesine yönelik güçlü bir döneme girildiğini ve iki ülke arasındaki bu yönelim ve isteğin sahada yansımalarını beklediklerini söyledi.

Türkiye ile Ürdün arasındaki ilişkilerin temelini 1947'de imzalanan Dostluk Anlaşması'nın oluşturduğunu, Amman'daki Türk Büyükelçiliğinin 28 Nisan 1947'den bu yana faaliyet gösterdiğini anımsatan Ekinci, temel amacın Ürdün'le ilişkileri bölgesel barışa, istikrara ve refaha katkı sağlayacak şekilde geliştirmek olduğunu kaydetti.

Ticaret hacminde hedef 2 milyar dolar

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2022'de 1,1 milyar doları aştığına dikkati çeken Ekinci, "Temel hedefimiz, dış ticareti ve karşılıklı yatırımları artırmak. iki ülke arasındaki ticaret hacmini orta vadede 2 milyar doların üzerine çıkarabileceğimize inanıyoruz." dedi.

'Serbest ticaret anlaşması' çağrısı

Amman Ticaret Odası Başkanı Halil el-Hac Tevfik ise iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen sene yüzde 27 arttığını belirtti.

Bunun Ürdün'ün Türkiye'den ithalatının yüzde 31,5 artışla 909,2 milyon dolara çıkmasından kaynaklandığını söyleyen Tevfik, iki ülke arasında yeni bir serbest ticaret anlaşması hazırlanması için müzakerelerin başlaması çağrısında bulundu.