Türkiye’den BAE’ye ihracat: Ambulans

Türkiye’ye her gün onlarca ihracat fırsatı gelmeye, Türkiye’nin e-ihracat platformu TurkishExporter bu fırsatları sunmaya devam ediyor. Bugün de Birleşik Arap Emirlikleri’nden bir firma, ambulans ithal edeceklerini TurkishExporter alım ilanı sayfasına yazdı. Sağlık hizmetleri sektöründe yerinde sağlık hizmeti, tıbbi acil servis hizmetleri ve iş sağlığı çözümleri sağlayıcısı firma, Türkiye’de büyük çapta üretim yapabilen firmalarla görüşeceğini ve ambulansları Suudi Arabistan’a göndermek istediğini ilan detaylarına ekledi. Bu ilana teklif sunabilmek için TurkishExporter’da kurumsal üye olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında ücretsiz bir üyelik açmanız gerekiyor.

Otomotiv-özel amaçlı taşıtlar sektöründe hazır ihracat müşteri listeleri

Otomotiv-özel amaçlı taşıtlar sektöründe ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de hizmet vermeye başladı. Ukrayna, Romanya, İspanya ve daha birçok ülkedeki ithalatçı firmaların ismi, web sitesi, telefon numarası gibi iletişim bilgilerinin bulunduğu “Forie DataBank”, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Gıda sanayi sektöründe deniz ürünleri isteyen ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.



Üretim veya ihracat yaptığınız sektör ile ilgili veriler henüz bu kaynağa yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’deki kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz, temsilcinizden GTIP / HSCODE ile konşimento verileri de isteyebilirsiniz.

Gtip Kodu 870321 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 870321 GTIP kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 870321- Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar- -Silindir hacmi 1000 m3’ü geçmeyenler. Bir üst kategorisi: 8703- Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar.