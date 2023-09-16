Türkiye'den, Dubai'ye dondurulmuş kruvasan almak istiyor

Türkiye’nin dış ticaretinin güçlü temsilcileri olan ithalat ve ihracat firmaları, ithalat yoluyla yerel tüketicilere geniş bir ürün yelpazesi sunarken, ihracatla da Türk mal ve hizmetlerinin dünya pazarlarında rekabet edebilirliği arttırıyor.

Çift yönlü etkin ticaret rolü ile ithalat ve ihracatçı firmalar, Türk firmalarına büyüme fırsatları sağlarken hem de ülke ekonomisine döviz girdisi sağlıyor.

Bu etkin role örnek olarak, Türkiye’deki ithalat ve ihracatçı firma, ana vatanı Fransa olan kruvasanı satın almak için bugün e-ihracat platformu TurkishExporter’da bir ilan paylaştı.

İsminden Arap olduğu anlaşılan firma yetkilisi ile iletişime geçmek için Forie uygulamasını hemen indirip demo hesap açabilirsiniz. TurkishExporter kurumsal üyeleri ise bu firmaya ait telefon, WhatsApp, web sitesi ve e-posta bilgilerine hemen ulaşabilirler.

Gıda sektöründe ithalat firmalar Listesi

Gıda sektöründe üretim ve ihracat yapan bir Türk firması iseniz binlerce gıda ithalatçısı firmanın yer aldığı Forie Databank’ı mutlaka ziyaret etmelisiniz. Ülke, ülke ve sektör, sektör binlerce gıda ithalatçısını bilgi bankasında bulabilirsiniz. 2023 yılı güncel iletişim bilgilerini içeren bu adresler, size kolay ve daha az maliyetle yeni ihracat pazarları sunuyor.