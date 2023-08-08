Türkiye'den Kosova'ya uzatma kablosu ihracatı fırsatı!

Bu benzersiz ihracat fırsatına TurkishExporter.com.tr’den ve haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye'nin "Fişler ve soketler" ürün grubunda, elektrik uzatma kabloları da dahil olmak üzere, ithalatı 287 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşirken, ihracatı da 118 milyon dolara yaklaştı. Türkiye, bu ürün grubunda en çok ihracatı Rusya, Bulgaristan, Fransa, Macaristan ve Özbekistan gibi ülkelere gerçekleştirdi. Bu yerli ürün ihracatının geri dönmeye başlamasının göstergesi. Elektrik uzatma kablosu ihracatının artış trendiyle devam edeceği tahmin ediliyor.

Kosova merkezli toptancı, ülkenin önemli şehirlerinde showroomları ve satış noktaları ile faaliyet gösteriyor. TurkishExporter aracılığıyla Türkiye'ye taleplerini bildiren Kosovalı firma, elektrik uzatma kabloları için üreticiler aradığını duyurdu. Bu ihracat fırsatının ayrıntılarına ücretsiz erişim sağlamak için, başvurunuzu bu bağlantı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Elektrik uzatma kabloları, günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bu bağlamda, Türkiye'nin kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleri, tüm dünyanın alım taleplerine cevap veriyor. Türk üreticilerine bu fırsat, Kosovalı firmaya kaliteli uzatma kablosu tedarik etme konusunda fırsat sunuyor.

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