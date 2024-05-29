Türkiye’den Ukrayna’ya Baharat İhracatı Fırsatı

Ukrayna'da taşıma hizmetleri konusunda faaliyet gösteren bir ithalatçı firma, Türkiye’den baharat ithal etmek amacıyla TurkishExporter B2B e-ihracat platformuna ilan bıraktı.

Bu ithalatçı firma, kaliteli Türk baharatlarını ithal etmek isteyen Türk üreticiler arıyor. Türk baharat üreticileri, Ukrayna pazarına ihracat yapmak ve iş hacimlerini artırmak için bu fırsatı değerlendirebilirler.

Ukrayna Pazarına Baharat İhracatı Yapmak İsteyenler İçin:

Baharat ihracatı ile ilgilenen Türk üreticiler, Ukraynalı ithalatçı firma ile iletişim kurmak ve ihracat süreçlerini başlatmak için buradan detaylı bilgiye ulaşabilirler:

Yurt Dışı Baharat İthalatçısı ve Toptancısı Firmalar Listesi

TurkishExporter'ın global markası Forie'de binlerce baharat ithalatçısı firmalar veya baharat satan toptancılar ve mağazalar listelerine buradan ulaşabilirsiniz. TurkishExporter VIP üyeleri, doğrudan bu excel/pdf dosyalara erişebilirler.