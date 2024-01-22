Türkiye’nin dondurulmuş ve soğutulmuş etlerini BAE satın alacak

Türkiye’nin dünyada en tanınmış e-ihracat platformu TurkishExporter’a her gün yüzlerce ihracat fırsatı gelir ve bu fırsatların tamamı aynı gün üretici ve ihracatçı firmalarla buluşmak üzere ithalatçılar sekmesinde yayına girer. Her gün gelen çeşitli gıda ürünlerinin de ilanlarını yayınlayan bu platforma bugün Birleşik Arap Emirlikleri’nden bir ilan geldi.

Bu kapsamda Birleşik Arap Emirlikleri’nde dünya çapındaki çiftçilerin gıda üretimini stratejik olarak artırarak küresel tarımsal ilerlemeyi teşvik eden bir firma, B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a ilan bırakarak, Türkiye'den dondurulmuş ve soğutulmuş et ithal edeceğini belirtti.

BAE’den yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Et toptancısı şirketler listesi

5 bine yaklaşan ürün ve hizmet çeşitliliğinde 3 milyondan fazla toptancı, ithalatçı ve mağazalar zinciri şirketlerin adreslerini depolayan Forie, ihracat şirketleri ve ihracat pazar araştırması için önemli bir veri kaynağı sunuyor.

Türkiye’de et üretimi ve ihracatı yapan bir firmaya sahipseniz bu bağlantıdaki dosyalara mutlaka bir göz atın. Daha çok ülkeye ihracat yapmak için gerekli binlerce et toptancısı şirketlerin adresleri bu kaynakta.

Dünyada en çok et ihracatı yapan ülkeler ve ihracat rakamları

Dünyada en çok ihracatı yapılan et çeşitleri ve ihracat rakamları; 29,5 milyar dolar ile taze sığır eti, 38,8 milyar dolar ile dondurulmuş sığır eti ve 9,4 milyar dolar ile keçi ve koyun eti olarak karşımıza çıkıyor.

Taze sığır etinin en çok ihracatını yapan ülkeler ise sırasıyla; 4,3 milyar dolar ile ABD, 3 milyar dolar ile Hollanda ve 2,8 milyar dolar ile Avustralya iken dondurulmuş sığır eti ihracatı yapan ülkeler 10,9 milyar dolar ile Brezilya, 5,7 milyar dolar ile ABD, 4,6 milyar dolar ile Avustralya olarak listeleniyor.

Keçi ve koyun eti ihracatı yapan ülkeler ve ihracat rakamları ise; 3,5 milyar dolar ile Avustralya, 2,7 milyar dolar ile Yeni Zelanda ve 603 milyon dolar ile İngiltere olarak sıralanıyor.