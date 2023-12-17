Türkiye'nin ikinci en büyük ihracat pazarı ABD, ihracatçılara yeni kapılar açıyor

Türkiye ve ABD arasındaki ikili ticaret hacmindeki artış ivmesi sürmeye devam ederken, artan yatırımlar ve Türkiye pazarına yeni giren Amerikalı şirketlerin farklı sektörlere yönelik ilgisi ile geçmişi 200 yıla yaklaşan ikili ekonomik ilişkiler, bu yılda büyümesini sürdürdü.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ise ikili ticarette ABD ile geçen yıl çok iyi bir noktaya gelindiğini belirterek, "37-38 milyar dolara varan bir ticaret hacmiyle ABD ikinci en büyük ihracat pazarımız oldu. Burada enerji ticaretinin önemli bir payı olsa bile bizim için çok ciddi bir cesaret verdi. Çünkü Cumhuriyet'imizin yüzüncü yılında 100 milyar dolarlık ticaret hedefi koymuştuk. Daha ulaşılabilir bir hedef olarak şu anda önümüze çıkıyor” dedi.

ABD, hazır giyim ithalatında Türkiye’ye yöneldi

Türkiye ile ABD arasında gelişen ekonomik ilişkiler Türk ihracatçılara da yeni kapılar araladı. Her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan TurkishExporter ise bugün ABD’den gelen bir ithalat ilanını platformunda yayınladı. Bu kapsamda giyim sektöründe hizmet veren Amerikalı bir firma, yayınladığı ilanla Türkiye’deki üreticilerden hazır giyim ürünleri satın alacağını belirtti.

ABD’den yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Hazır giyim üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye'de hazır giyim üretimi ve ihracatıyla uğraşan bir şirket olarak, ürünlerinizin ihracatını artırmak veya yeni iş ortakları bulmak için “Forie Databank”ı ziyaret etmelisiniz. Bu kaynak, binlerce hazır giyim ithalatçısı firmayı içermekte olup, ülke ve sektöre göre kategorize edildi. Hazır giyim sektöründe ihracat yapıyor ve hazır giyim ithalatçısı firmalara ulaşmak istiyorsanız, hazır giyim müşteri listelerine Forie Databank ile kolayca erişebilirsiniz.

ABD’ye ihracat yapmak ister misiniz?

Forie tarafından sunulan “Forie Databank” ile Türk üreticiler ve ihracatçılar artık ABD pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar.

Bir ihracat adres bankası gibi hizmet veren Forie Databank ile ABD’deki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlıyor. Giyimden, ambalaja kadar sayısız sektörü içinde bulunduran Forie Databank, Türk işletmelerinin ABD pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.