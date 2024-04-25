Türkiye’nin konserve domatesleri, Suudi Arabistan’a yolcu!

Şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a her gün pek çok ithalatçı firma sayısız alım ilan yazıyor. Bugün ise, Türkiye ile arasında son 2 senede dikkat çekici olumlu ekonomik, ticari ve siyasi görüşmeler yapılan Suudi Arabistan’dan, bir fırsat kapısı aralandı.

Bu kapsamda baklagil, kuruyemiş, baharat ve konserve gibi çeşitli gıda ürünlerinin ticaretini yapan Suudi Arabistanlı ithalatçı bir firma, her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. Firma ilanında Türk gıda üreticilerinden konserve domates satın alacağını belirtti.

Suudi Arabistanlı ithalatçı ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Gıda ithalatçısı şirketler listesine hemen ulaşın!

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin gıda sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde gıda sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.