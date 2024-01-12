Türkiye’nin kuru meyveleri Güney Afrika yolcusu!

Gerek ekonomik gerekse siyasi anlamda kıtanın güneyinde en güçlü bölgesel aktör olarak öne çıkan Güney Afrika aynı zamanda, Zimbabve, Zambiya, Botsvana, Namibya, Mozambik, Lesotho, Esvatini gibi bölge ülkelerinin pazarlarına da açılan bir kapı konumunda.

Bugün özellikle Türk ürünlerinin kalitesine yönelik olumlu bir algının var olduğu Güney Afrika’dan, Türkiye’deki gıda üreticilerine bir ithalat talebi geldi. Bu kapsamda gıda hizmeti endüstrisine kaliteli ve yenilikçi malzemeler sağlayan tedarikçi bir firma dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a ilan bırakarak Türkiye’den kuru incir, kuru kayısı ve kuru erik satın alacağını belirtti.

Güney Afrika’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir

Güney Afrika pazarına kolay ihracat

Güney Afrika’ya ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı ‘Forie’ yayına başladı.

Çelik profil, gıda takviyeleri, kırtasiye ürünleri, konserve sebze, meyve suyu ve daha birçok sektördeki ürün gruplarının pazar araştırmasını kolaylaştıran “Forie Databank”, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Güney Afrika’daki ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.