Türkiye'nin sekiz aylık dış ticaret açığı yüzde 33 azaldı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi kapsamında ihracat, ağustosta, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,3 artışla 22 milyar 48 milyon dolar, ithalat ise yüzde 10,7 düşüşle 27 milyar 40 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,7 azalarak 4 milyar 992 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, Ağustos 2023'te yüzde 71,2 iken geçen ay yüzde 81,5'e yükseldi.

Ticaret açığında büyük düşüş

Ocak-ağustos döneminde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artışla 170 milyar 801 milyon dolar, ithalat ise yüzde 8,6 azalarak 225 milyar 739 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-ağustos döneminde dış ticaret açığı yüzde 33,5 azalışla 82 milyar 569 milyon dolardan 54 milyar 938 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Ağustos 2023 döneminde yüzde 66,6 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 75,7'ye yükseldi.

Enerji ve altın açıkta büyük rol oynuyor

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, ağustosta yüzde 2,5 artarak 19 milyar 654 milyon dolardan 20 milyar 148 milyon dolara çıktı. Ağustosta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 5,6 azalışla 21 milyar 659 milyon dolardan 20 milyar 450 milyon dolara düştü.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, ağustosta 302 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 1,7 azalışla 40 milyar 598 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 98,5 olarak belirlendi.

Almanya ihracatta, Çin ithalatta lider

Ocak-ağustos döneminde de ihracatta ilk sırayı 13 milyar 625 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi sırasıyla 10 milyar 558 milyon dolarla ABD, 9 milyar 802 milyon dolarla Birleşik Krallık, 8 milyar 402 milyon dolarla Irak ve 8 milyar 333 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,7'sine tekabül etti.

Ocak-ağustos dönemindeki ithalatta da ilk sırada 29 milyar 468 milyon dolarla Çin yer aldı. Bu ülkeyi 29 milyar 225 milyon dolarla Rusya Federasyonu, 17 milyar 346 milyon dolarla Almanya, 12 milyar 405 milyon dolarla İtalya, 10 milyar 877 milyon dolarla ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44'ü olarak hesaplandı.