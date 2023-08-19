Türkmenistan, Türkiye plastik boru ithal edecek

Türk devletlerinde en çok tanınan Türk b2b ihracat platformu olan TurkishExporter’da bugün yine bir Türkmenistan ithalat alım talebi yayına girdi.

32 mm yeşil PPR tip boru isteyen bu firma ile temasa geçmek TurkishExporter’da kurumsal üye olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında demo hesabınız olması gerekiyor.

İlk kez Forie’ye üye olacak firmalar bu ilanı ücretsiz okuyabilecekler.

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